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Шесть спортсменов будут представлять Украину на ЧМ и ЧЕ в 2017 году

Определились победители национального первенства по фигурному катанию

  • 26.12.2016 19:11
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ufsf.com.ua
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За підсумками національної першості з фігурного катання визначилися прізвища спортсменів, які в 2017 році представлятимуть Україну на світовій та європейській першостях.

У найважливіших стартах сезону у чоловічому одиночному катанні виступить Іван Павлов, у жіночому одиночному катанні - Анна Хниченкова.

У змаганнях зі спортивних танців на льоду наша країна буде представлена парою Олександра Назарова–Максим Нікітін, а у парному катанні - Рената Оганесян-Марк Бардей.

Саме ці спортсмени стали чемпіонами України у своїх дисциплінах.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи відбудеться з 23 по 29 січня в Остраві (Чехія), а світову першість з 29 березня по 2 квітня прийматиме Гельсінкі (Фінляндія).

Источник — НОК Украины

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