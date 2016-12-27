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КРЯНИН: «Допинг спортсмены не принимали, просто повреждены пробирки»

Вице-президент федерации лыжных гонок России прокомментировал отстранение лыжников от соревнований

  • 27.12.2016 20:02
  • 454 просмотров
  • 5 комментария
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Вице-президент федерации лыжных гонок России Сергей Крянин объяснил, с чем связано отстранение спортсменов национальной сборной от международных соревнований. Сегодня стало известно, что Александр Легков, Максим Вылегжанин и Евгений Белов пропустят многодневку «Тур де Ски», которая стартует 31 декабря, решением FIS по результатам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

- Российские лыжники временно отстранены до завершения дополнительного разбирательства, которое определил МОК по докладу Макларена, - сказал Крянин. - Решение будет принято только 9-10 января, если еще какая-нибудь комиссия соберется.

- Что грозит спортсменам?
- В их сторону нет никаких обвинений. Они даже не виноваты в этой ситуации. Факта применения запрещенных препаратов не выявлено. Там лишь повреждения пробирок. Главное для меня, что они не применяли допинг.

- Если обвинение не в адрес спортсменов, то на кого оно направлено?
- Не знаю. Может быть, в адрес системы. Будем ждать решения комиссии FIS. Но по моей информации российские спортсмены не применяли никакого допинга. Даже мыслей не было! И у FIS тоже прямых доказательств нет. Ни в пробе А, ни Б следов применения запрещенных препаратов нет. На мой взгляд, эти обвинения несколько надуманные. Конечно, отстранение стольких лидеров - это очень большая потеря для нас. В частности, Саша Легков два года не мог показать никаких результатов, настраивался на «Тур де Ски», потратил много сил. Вообще, это очень важный турнир для всех, но у нас впереди еще чемпионат мира в Лахти.

- Верите, что на чемпионате мира российская команда примет участие в полном составе?
- Конечно. Верю и надеюсь. Мне только это и остается делать.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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Комментарии
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 27.12.2016 20:12
    +6
    Интересно, если пробирки повреждены, как же в них мог остаться допинг? А если допинга в них изначально не было, кто и зачем их повредил? Ах да, всемирный же заговор против лишнехромосмных, как я мог забыть?
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    samird
      samird, 27.12.2016 20:32
    +2
    Это комментарий для биомассы. Если пробирки повреждены - это автоматически соответствует положительному результату. Я уверен, что если-бы была повреждена одна пробирки - это можно было принять как случайность Но факт их массового повреждения говорит о многом. Всем всё понятно.
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    airwolf77
    online
      airwolf77, 27.12.2016 21:12
    0
    ихтамнет...уже раньше, была такая брехня,от мелкого и плешивого х@ла,во ублюдки.
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    allan_donetskiy
    online
      allan_donetskiy, 27.12.2016 21:13
    -1
    Опять поребрикам Обама допингом в мочу нассал?
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    rossariocentral
    online
      rossariocentral, 27.12.2016 21:44
    0
    allan_donetskiy, 27.12.2016 21:13
    Опять поребрикам Обама допингом в мочу нассал?
    ущербный, ну у тебя и фантазия, нассать в мочу ))
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