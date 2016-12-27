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Отстраненные российские лыжники требуют отмену дисквалификации

Легков и Белов подадут апелляцию

  • 27.12.2016 21:38
  • 436 просмотров
  • 5 комментария
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Отстраненные от соревнований российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов потребуют снять с них дисквалификацию, так как достоверных доказательств применения допинга не представлено, и спортсмены не признают решения Международной федерации лыжного спорта (FIS), сообщает «Р-Спорт».

По информации издания, интересы Александра Легкова и Евгения Белова будет представлять адвокат Христоф Вишеманн, который еще до старта гонки «Тур де Ски» официально потребует отмену предварительной дисквалификации.

«Александр Легков и Евгений Белов никогда не принимали запрещенных препаратов и не пользовались запрещенными методами, они сдавали пробы только в рамках официальных антидопинговых мероприятий и не были принуждены к другим сдачам проб. Они не делали фотографий пробирок со своими пробами, как то описывается в отчете Макларена. Они полностью признают и поддерживают запрет на применение допинга и выступают за борьбу с допингом, потому что они горды своими достижениями, дорожат своим будущим и репутацией», – говорится в заявлении спортсменов.

Источник — Р-Спорт

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Комментарии
    airwolf77
      airwolf77, 27.12.2016 21:53
    +3
    мышебратья, зря сопли рекой льёте,не поможет.
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    rossariocentral
      rossariocentral, 27.12.2016 21:55
    -6
    airwolf77, 27.12.2016 21:53
    мышебратья, зря сопли рекой льёте,не поможет.
    ты сам до этого додумался? самостоятельно? своими старческими атрофированными мозгами?))
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    Алекс Голдин
    Алекс Голдин, 27.12.2016 22:29
    -7
    аэробульбу неоднократно роняли с самолета без парашюта-потому то что осталось мозгов не имеет
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    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 27.12.2016 22:35
    +3
    боярішник - не допинг!
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    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 27.12.2016 22:45
    +2
    Точно! Не признают решение FIS и самостоятельно побегут "Тур де ски" по обочине трассы за нормальными лыжниками. А чтобы не отстать, по пути будут закидываться боярышником с мельдонием. Страна анекдотических дебилов.
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