Отстраненные российские лыжники требуют отмену дисквалификации

Отстраненные от соревнований российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов потребуют снять с них дисквалификацию, так как достоверных доказательств применения допинга не представлено, и спортсмены не признают решения Международной федерации лыжного спорта (FIS), сообщает «Р-Спорт».



По информации издания, интересы Александра Легкова и Евгения Белова будет представлять адвокат Христоф Вишеманн, который еще до старта гонки «Тур де Ски» официально потребует отмену предварительной дисквалификации.



«Александр Легков и Евгений Белов никогда не принимали запрещенных препаратов и не пользовались запрещенными методами, они сдавали пробы только в рамках официальных антидопинговых мероприятий и не были принуждены к другим сдачам проб. Они не делали фотографий пробирок со своими пробами, как то описывается в отчете Макларена. Они полностью признают и поддерживают запрет на применение допинга и выступают за борьбу с допингом, потому что они горды своими достижениями, дорожат своим будущим и репутацией», – говорится в заявлении спортсменов.

Источник — Р-Спорт

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