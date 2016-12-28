Григорий ШАМРАЙ: «Наша главная цель – чемпионат мира»

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Своими ожиданиями от сегодняшней рождественской гонке, которая начнется в Гельзенкирхене вечером, поделился тренер женской сборной Украины Григорий Шамрай. Сейчас он в Украине, приехал в новогодний отпуск.

Григорий Иванович, Вы в качестве тренера присутствовали неоднократно на этой увлекательной гонке. Какая отложилась в памяти ?

В памяти каждая гонка, я там был три или четыре раза…Но конечно больше всего эмоций вызвала гонка в 2014 году, когда Валя Семеренко и Сережа Семенов взяли золото

Сегодня вместо Вали побежит Елена Пидгрушна, которая только набирает нужные кондиции, Сергей первую треть сезона провел неровно. Нашим ребятам по зубам побороться за высокие места?

Вполне. Я верю, что именно за высокие места они и будут бороться. Не нужно забывать, что это шоу-гонка. Поэтому не стоит особо зацикливаться на результате. Нужно получать от этого старта максимум удовольствия.

Сергей Семенов говорил, что акустика арены настолько велика, что есть ощущения, как будто кто-то в ухо кричит…

Спортсмены высокого класса, которыми являются и Сергей и Елена должны справляться с этой проблемой. Так что бушующий стадион не должен стать для них помехой. Да и последний старт в Нове-Место думаю все добавил опыта в плане того как сосредоточиться на шумном стадионе. Там ведь рекорд посещаемости был.

Насколько на арене «Шальке» сложная трасса? Визуально она узкая и места для тех же обгонов не так и много...

Организаторы делают трассу согласно международных стандартов. Трек на стадионе действительно узкий, но максимально допустимый по размерах. Плюс организаторы делают так, чтоб лыжня проходила близко к трибунам. Есть там и виражи, и повороты непростые. Но там соревнуются сильнейшие, которые должны справляться с такими неудобствами.

Где и с кем планируете смотреть гонку?

Дома, с семьей. Еще не знаю по телевизору или в интернете. Уже жду не дождусь начала.

Вы, наверняка, держите связь с командой, которая сейчас в Поклюке. У девчонок все нормально?

Все здоровы, вчера как раз была связь с Поклюкой. Все мысли о чемпионате мира, это наша главная цель на сезон. Мы с командой встретимся третьего января уже в Обергофе.

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