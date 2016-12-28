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Григорий ШАМРАЙ: «Наша главная цель – чемпионат мира»

Тренер сборной Украины – о ходе сезона и предстоящей Рождественской гонке

  • 28.12.2016 17:35
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biathlon.com.ua
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Своими ожиданиями от сегодняшней рождественской гонке, которая начнется в Гельзенкирхене вечером, поделился тренер женской сборной Украины Григорий Шамрай. Сейчас он в Украине, приехал в новогодний отпуск.

Григорий Иванович, Вы в качестве тренера присутствовали неоднократно на этой увлекательной гонке. Какая отложилась в памяти ?
В памяти каждая гонка, я там был три или четыре раза…Но конечно больше всего эмоций вызвала гонка в 2014 году, когда Валя Семеренко и Сережа Семенов взяли золото

Сегодня вместо Вали побежит Елена Пидгрушна, которая только набирает нужные кондиции,  Сергей первую треть сезона провел неровно. Нашим ребятам по зубам побороться за высокие места?
Вполне. Я верю, что именно за высокие места они и будут бороться. Не нужно забывать, что это шоу-гонка. Поэтому не стоит особо зацикливаться на результате. Нужно получать от этого старта максимум удовольствия.  

Сергей Семенов говорил, что акустика арены настолько велика, что есть ощущения, как будто кто-то в ухо кричит…
Спортсмены высокого класса, которыми являются и Сергей и Елена должны справляться с этой проблемой.  Так что бушующий стадион не должен стать для них помехой. Да и последний старт в Нове-Место думаю все добавил опыта в плане того как сосредоточиться на шумном стадионе. Там ведь рекорд посещаемости был.

Насколько на арене «Шальке» сложная трасса? Визуально она узкая и места для тех же обгонов не так и много...
Организаторы делают трассу согласно международных стандартов.  Трек на стадионе действительно узкий, но максимально допустимый по размерах. Плюс организаторы делают так, чтоб лыжня проходила близко к трибунам.  Есть там и виражи, и повороты непростые. Но там соревнуются сильнейшие, которые должны справляться с такими неудобствами.

Где и с кем планируете смотреть гонку?
Дома, с семьей. Еще не знаю по телевизору или в интернете. Уже жду не дождусь начала.

Вы, наверняка, держите связь с командой, которая сейчас в Поклюке. У девчонок все нормально?
Все здоровы, вчера как раз  была связь с Поклюкой. Все мысли о чемпионате мира, это наша главная цель на сезон. Мы с командой встретимся третьего января уже в Обергофе.

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