В Харькове построят гигантский Ледовый дворец

© dozor.kharkov.ua. «Салтовский лед»

В Харькове задумали строительство нового ледового дворца, который подключит к занятию зимними видами спорта целый жилмассив. Проработка пока находится на начальной стадии, но уже сейчас известно — новый дворец будет самым большим в городе.

Об острой нехватке льда в первой столице говорят уже давно: если говорить о массовом спорте, то сегодня харьковчанам доступны шесть катков, работающих круглый год, при этом все они сосредоточены в районе Салтовки и на Новых домах. Для тренировок и занятий спортшкол доступны и вовсе лишь три катка, два из которых находятся во Дворце спорта на пр-те Петра Григоренко и один — во дворце «Салтовский лед».

Как рассказал директор департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, ежесуточно на каждый из этих льдов выпадает 16-часовая нагрузка, при этом большей части горожан, желающих заняться спортом, сложно добраться и привезти детей в эти дворцы.

«Новое сооружение планируют возвести на Алексеевке, где при высокой плотности населения нет ни единого катка. Предварительно рассчитываем, что трибуны будут вмещать как минимум 1000 зрителей, и это будет однозначно самый большой дворец в городе, доступный для массового спорта, занятий спортшколы, проведения соревнований по фигурному катанию, шорт-треку, а также для хоккейных матчей», — говорит Чубаров.

Что касается финансирования, пока чиновники планируют рассчитывать на силы местного бюджета, но параллельно хотят искать инвесторов. Так или иначе, на данном этапе главное — окончательно определиться с местом постройки, чтобы начать обсуждение конкретных вопросов.

Вторят городским властям и в Харьковской детско-юношеской спортшколе олимпийского резерва, в которой 760 человек занимаются хоккеем, фигурным катанием и шорт-треком. По словам директора ДЮСШОР Сергея Брижи, спрос харьковчан на занятия спортом велик, но проблема состоит в расположении спортивных баз. «По утрам, когда дети в школах, у нас даже выпадает свободный каток, в то время как из других частей города у людей просто нет возможности регулярно приезжать во Дворец спорта или на «Салтовский лед», — говорит Брижа, уверяя, что катки будут популярны среди харьковчан, сколько бы их ни было.

По его мнению, важно не только содействовать детско-юношескому и профессиональному спорту, но и массовому катанию на коньках. «Наша основная задача — делать все, чтобы дети уходили с улиц. Поэтому, чем больше в Харькове будет льда, тем лучше. Обычное катание на коньках ведь тоже влюбляет в спорт детей», — делится директор спортшколы. С этой целью в городе намерены залить как можно больше временных катков.

К примеру, на днях на площади Свободы заработал самый большой в Украине общедоступный каток под открытым небом. Также лед для горожан вскоре появится на стадионе «Зирка» Университета Воздушных сил и возле НТУ ХПИ. Правда, для этих катков важно, чтобы на улице стабильно держалась минусовая температура.

ДОРОГОЙ СПОРТ

Директор ДЮСШОР Сергей Брижа говорит, что для учеников школы лед бесплатный, однако хоккей, фигурное катание и шорт-трек — весьма дорогостоящие виды спорта. Для многих родителей покупка амуниции даже для хоккея не по карману, поскольку в продаже есть лишь импортное снаряжение.

Оксана ИВАНОВА

Источник — Сегодня Спорт

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