Этап Кубка мира по сноуборду в Казани не состоится

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Международная федерация лыжного спорта (FIS) подтвердила отмену этапа Кубка мира по борд-кроссу и параллельному гигантскому слалому в Казани по финансовым причинам. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Оба соревнования были отменены по финансовым причинам, - говорится в сообщении. - Российская сторона совместно с FIS в настоящее время заняты поиском возможной замены в те же даты».

Этап Кубка мира по сноуборд-кроссу и параллельному слалому должен был состояться в Казани 24-26 февраля.

Источник — ТАСС

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