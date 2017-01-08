Устюгов — победитель Тур де Ски

Россиянин Сергей Устюгов стал первым в гонке преследования «Тур де Ски», победив на престижной многодневке.
Второе место занял прошлогодний победитель норвежец Мартин Сундбю. Замкнул тройку в гонке швейцарец Дарио Колонья.
Напомним, Устюгов стал первым в истории «Тур де Ски», кому удалось выиграть пять гонок подряд. Лишь однажды он финишировал вторым.
Источник — Sportbox
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