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Устюгов — победитель Тур де Ски

Россиянин выиграл престижную многодневку

  • 08.01.2017 17:20
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Reuters
© Reuters

Россиянин Сергей Устюгов стал первым в гонке преследования «Тур де Ски», победив на престижной многодневке.

Второе место занял прошлогодний победитель норвежец Мартин Сундбю. Замкнул тройку в гонке швейцарец Дарио Колонья.

Напомним, Устюгов стал первым в истории «Тур де Ски», кому удалось выиграть пять гонок подряд. Лишь однажды он финишировал вторым.

Источник — Sportbox

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