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Итальянская горнолыжница вылетела с трассы во время спуска

Скорость спортсменки составляла более 100 километров в час

  • 15.01.2017 16:52
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Итальянская горнолыжница Надя Фанкини на этапе Кубка мира в австрийском Альтенмаркт-Цаухензее слетела с трассы на огромной скорости и остановилась только благодаря защитной сетке.

В результате инцидента 30-летнюю спортсменку эвакуировали на вертолете и доставили в госпиталь. Добавим, что вылет с трассы произошел во время тренировочного заезда, скорость итальянки составляла более 100 км/ч.

Надя Фанкини является двукратным призером чемпионатов мира в скоростном спуске, а также победителем двух этапов Кубка мира.

Источник — Sport.ua

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