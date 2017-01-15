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Итальянская горнолыжница Надя Фанкини на этапе Кубка мира в австрийском Альтенмаркт-Цаухензее слетела с трассы на огромной скорости и остановилась только благодаря защитной сетке.

В результате инцидента 30-летнюю спортсменку эвакуировали на вертолете и доставили в госпиталь. Добавим, что вылет с трассы произошел во время тренировочного заезда, скорость итальянки составляла более 100 км/ч.

Надя Фанкини является двукратным призером чемпионатов мира в скоростном спуске, а также победителем двух этапов Кубка мира.

Источник — Sport.ua

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