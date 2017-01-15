Итальянская горнолыжница Надя Фанкини на этапе Кубка мира в австрийском Альтенмаркт-Цаухензее слетела с трассы на огромной скорости и остановилась только благодаря защитной сетке.
В результате инцидента 30-летнюю спортсменку эвакуировали на вертолете и доставили в госпиталь. Добавим, что вылет с трассы произошел во время тренировочного заезда, скорость итальянки составляла более 100 км/ч.
Надя Фанкини является двукратным призером чемпионатов мира в скоростном спуске, а также победителем двух этапов Кубка мира.
Bruttissima caduta di Nadia #Fanchini durante le prove della discesa di Altenmarkt....#EurosportSCI pic.twitter.com/2imEq0zcaD— Eurosport IT (@Eurosport_IT) 15 січня 2017 р.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.