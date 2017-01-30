Универсиада-2017. Украина добыла первые медали

смотрю голосование и в шоке...кто такой Цыганков...назовите его хоть 1 запоминающийся матч.за что...

Мы руководствуемся разными логиками. Тут никому ничего не объяснишь! а кому тут его давать не ава...

Слідкував за Зінченком коли він грав в Уфі, там він класно грав.А в ПСВ я пригадую лише один матч...

Ну Коваленко итак признали официально лучшим молодым игроком в 2016 г., а это так просто спорт.уа...