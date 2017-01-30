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Универсиада-2017. Украина добыла первые медали

Награды наши спортсмены заработали в сноубординге

  • 30.01.2017 18:28
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НОК Украины. Аннамари Данча
© НОК Украины. Аннамари Данча

В Алматы, где продолжается 28-я зимняя Универсиада, разыграны первые медали. В первый же соревновательный день в копилке сборной Украины оказались две медали. Обе принесли сноубордисты.

В финале параллельного гигантского слалома львовянка Аннамари Данча уступила полячке Александре Кроль всего 0,08 с и завоевала серебряную медаль.

В этой же дисциплине, но среди мужчин, «бронзу» получил харьковчанин Александр Белинский, в заезде за третье место также соревновавший с представителем Польши, Михалом Новачиком (+0,28 с).

 

Источник — Sport.ua

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