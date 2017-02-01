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Украинские юниоры начали выступление на ЧМ по лыжным видам спорта

Международные соревнования проходят в США и закончатся 5 февраля

  • 01.02.2017 15:20
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Украинские юниоры начали выступление на ЧМ по лыжным видам спорта

В Парк-Сіті (США) стартував чемпіонат світу з лижних видів спорту серед молоді та юніорів, який триватиме до 5 лютого.

В програмі турніру змагання з таких видах спорту як лижні гонки, лижне двоборство та стрибки на лижах з трампліну.

Серед лижних бігунів Україну представляють Андрій Орлик та Юлія Кроль, із двоборців - Дмитро Мазурчук та Сергій Малищик, когорту стрибунів з трампліну – Євген Марусяк, Степан Пасічник та Христина Дроняк.

Источник — НОК Украины

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