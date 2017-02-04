Украинская пара Назарова – Никитин стала первой на Универсиаде

Украинская пара Александра Назарова – Максим Никитин стала триумфатором в танцах на льду на зимней Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.
«Серебро» у российской пары Евдокимова – Базин, бронзовые медали завоевали немцы Кох – Нойхтерн.
Зимняя Универсиада-2017
Произвольный танец
1. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 101,50
2. Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия) – 93,00
3. Шари Кох – Кристиан Нойхтерн (Германия) – 91,68
Короткий танец
1. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 64,12
2. Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия) – 63,96
3. Шари Кох – Кристиан Нойхтерн (Германия) – 62,32
Итоговое положение
1. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 165,62
2. Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия) – 156,96
3. Шари Кох – Кристиан Нойхтерн (Германия) – 154,00
Источник — Sport.ua
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