Украинская пара Назарова – Никитин стала первой на Универсиаде

vintur, 04.02.2017 15:00 Да причем здесь вообще патриотизм--шикарный опус,просто шикарный!-а это ...

Да причем здесь вообще патриотизмСтатья о том что зюзя слабый футболистЯ уверен если допустим тот...

Витя! Да ты сам себя уже загнал! В бутылку! Навечно!Так что сиди в ней, и барахтайся, как мышь по...

начало-"Ребят вам не кажется что вы так .опу рвете за Зозулю только то того что он мега патр...

Ребят вам не кажется что вы так .опу рвете за Зозулю только то того что он мега патриот Если смот...

Чего стоила та сборная без Зозули показал ответный матч с Францией. К сожалению,в первом матче Ро...