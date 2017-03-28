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В Фінляндії стартує чемпіонат світу з фігурного катання

За збірну України виступить чотири спортсмени

  • 28.03.2017 21:48
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В Фінляндії стартує чемпіонат світу з фігурного катання

Завтра у столиці Фінляндії стартує чемпіонат світу з фігурного катання,на якому спортсмени виборюватимуть не лише нагороди,але й олімпійські ліцензії.

Ця важлива спортивна подія викликає неабиякий інтерес у шанувальників цього виду спорту,які з`їхалися у Гельсінкі з усього світу. Найбільше уболівальників,як завжди, прибуло з Японії: вони окупували чимало місць на трибунах основої та тренувальної арен,підтримуючи не тільки «своїх»,а усіх без винятку фігуристів,які проводять тренування. Загалом на лід «Хартвелл арени»,звісно,поки що з тренувальною метою,уже вийшло 193 фігуристів/пар – учасників нинішнього чемпіонату.

Організатори змагань сьогодні повідомили журналістам й інші цікаві факти. Ось деякі з них.

- У Гельсінкі чемпіонат світу з фігурного катання проводиться уже втретє: ці змагання відбувалися тут також у 1983 та 1999 роках. Крім того, у 2009 році столиця Фінляндії приймала чемпіонат Європи.

- Найстаршою фігуристкою на ЧС-2017 є 37-річна Зої Джонс з Великої Британії,котра виступає у парному катанні з Крістофером Бояджі. До речі,як стало відомо нашому сайту, кошти для участі у чемпіонаті цієї спортивної пари збирала вся країна: з цією метою було організовано спеціальний фонд.

- Наймолодшій учасниці змагань - японській спортсменці Вакаба Хігучі лише 16 років. Серед чоловіків у цю категорію потрапив 17-річний Денис Васильєв з Латвії.

- Четверо фігуристів під час чемпіонату святкують день нарродження. Це танцюристи з РФ Олександр Сініцин,Катерина Боброва, з Естонії – Олівія Смарт, а також одиночник з Чехії Міхал Бржезіна.

- На ЧС-2017 відстоюватимуть свій титул чинні чемпіони світу в усіх чотирьох дисциплінах: у жіночому одиночному катанні росіянка Євгенія Медвєдєва, у чоловічому одиночному катанні Хав`єр Фернандес з Іспанії, у парному катанні Меган Дюамель/Ерік Редфорд з Канади,у спортивних танцях на льоду Габріелла Пападакіс/Гійом Сізерон з Франції. Також на лід «Хартвелл арени» вийдуть чемпіонка світу 2012 року італійка Кароліна Костнер,триразовий чемпіон світу Патрік Чан (Канада), чемпіон світу-2014 Юдзуру Ханю (Японія), дворазові чемпіони світу канадські танцюристи Тесса Віртью/Скотт Мойр,п`ятиразова чемпіонка світу,колишня українка Альона Савченко,котра нині виступає у парі з Бруно Массо(Німеччина).

Нагадаємо,що у чемпіонаті світу беруть участь українські фігуристи – танцюристи Олександра Назарова/Максим Нікітін, а також одиночники Іван Павлов та Анна Хниченкова.

Источник — Федерация фигурного катания Украины

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