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Алена Савченко завоевала серебро на чемпионате мира в Хельсинки

Экс-украинка поднялась на подиум на десятом мировом первенстве подряд

  • 30.03.2017 23:19
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helsinki2017.com
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На чемпионате мира по фигурному катанию, который на этой неделе проходит в Хельсинки, был разыгран первый комплект наград. За награды боролись спортивные пары.

Борьбу за золото после короткой программы вели три дуэта – Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Алена Савченко и Бруно Массо, а также Суй Вэньцзин и Хань Цун. Россияне практически утратили шансы на первое место после того, как стало известно о травме Тарасовой. Пара подумывала о том, чтобы сняться, но все же вышла на лед. Допустив несколько помарок и не добрав баллов по сумме элементов, российский дуэт показал четвертый прокат в произвольной программе. По сумме Тарасова и Морозов стали третьими и все же поднялись на подиум, взяв бронзу.

Экс-украинка Алена Савченко и бывший француз Бруно Массо, выступающие за Германию, вышли на лед предпоследними. Пара допустила несколько ошибок – Савченко дважды касалась льда второй ногой после приземления после выбросов. При этом дуэт единственным исполнил выброс в 3.5 оборота. В итоге фигуристы из Германии получили самую высокую оценку за компоненты (75.98) и сумели добиться гроссмейстерской оценки 150.46.

Завершали соревнования спортивных пар серебряные призеры прошлого чемпионата мира Суй Вэньцзин и Хань Цун. В самом начале Вэньцзин упала при выполнении тройного Сальхова, однако в целом китайцы откатали прекрасно, превзойдя результат Савченко и Массо в произвольной программе – 150.83 балла. Это позволило дуэту из Поднебесной стать лучшими по сумме и завоевать золото мундиаля. Суй Вэньцзин и Хань Цун – третья и самая молодая пара из Китая, ставшая чемпионами мира.

Отметим уникальное достижение и Алены Савченко. Экс-украинка поднялась на подиум на десятом мировом первенстве подряд. 8 наград, в том числе 5 золотых, Савченко завоевала с Робином Шолковы. В прошлом году Алена дебютировала на чемпионате мира с Массо, и в Бостоне их дуэт стал третьим.

Что касается чемпионов мира-2016 Мэган Дюамель и Эрика Рэдфорда, то они не смогли улучшить свой результат после короткой программы и остались седьмыми. При этом канадцам не удалось опередить даже своих соотечественников Любовь Илюшечкину и Дилана Московитча, которые расположились на седьмой позиции.

Источник — Xsport

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