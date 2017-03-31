Плющенко объявил о завершении карьеры

Двукратный олимпийский чемпион фигурист Евгений Плющенко заявил об окончании своей спортивной карьеры.

– Впереди сезон важный, да. Что касается меня, то я не поеду в Корею как спортсмен. Я закончил карьеру в спорте. Открываю свою академию, где буду работать в качестве тренера. Если мы со спортсменами успеем подготовиться к Олимпиаде, может быть и поеду. Уже сейчас есть ребята из других стран, которые хотят со мной заниматься. Есть ребята из России, которые также могут претендовать на попадание в тройку и поехать на Олимпийские игры. Сейчас я полностью занят тренерской работой и параллельно катаюсь в показательных выступлениях. Посмотрим на спортсменов, с которыми я работаю. Если все получится, может быть, поедем в Пхенчхан.

– Когда вы решили, что со спортом пора заканчивать?

– Год назад, когда мне прооперировали шейный отдел. Подумал, что уже достаточно. Я смотрю, как выросла молодежь, как выросло мужское фигурное катание. С молодежью невозможно сейчас соревноваться – мне так кажется. Есть какой-то предел. Вы правильно сказали про титулы… У меня было 15 операций, выступать на пятой Олимпиаде – сложно. Я уже наелся. Раньше я рвался на лед, хотел доказать, что в мужском фигурном катании можно кататься долго. Что все не так, как раньше: 20-21 год – и ушли кататься в шоу. А можно кататься и в 30-32. Вижу, что сегодня на чемпионате мира катаются ребята моего возраста. Какую-то лепту я внес в фигурное катание, поменял стереотипы и очень горжусь этим.

– Три ключевые вещи, которые изменились в фигурном катании по сравнению с тем временем, когда катались вы?

– Техника многооборотных прыжков, четверных, в первую очередь. 10 лет назад, помню по себе, учили с Мишиным четверной лутц, и прыгали его, и каскад «четыре-три», и четверной тулуп, тройной риттбергер, но никогда не вставляли это в программу. Сейчас это уже норма. Если кто-то прыгает один четверной – это уже ерунда. Два – куда ни шло. Поменялись вращения – усложнились. Дорожки шагов стали «фигурнее». Нужно лучше владеть коньком.

– Медаль России в мужском катании на Играх в Корее – это реально?

– Нет. Всегда говорю правду. Надо снять розовые очки. Чемпионат мира показал, что самая лучшая позиция – шестая. Это будет супер. Попасть в десятку – счастье. Третье место в мужском одиночном не взять.

За свою карьеру Плющенко брал золото Олимпиады-2006 в Турине в одиночном катании и золото Сочи-2014 в командных соревнованиях. На его счету 3 золота чемпионатов мира в 2001, 2003 и 2004 годах.