Украинский дуэт вышел в финал ЧМ по фигурному катанию

Украинский танцевальный дуэт Александра Назарова/Максим Никитин успешно стартовал на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Хельсинки. После выполнения короткого танца фигуристы занимают четырнадцатое место и, таким образом, продолжат борьбу в произвольной программе.

На льду «Хартвалл Арены» украинцы показали практически безошибочное выполнение блюза и свинга, нисколько не смутившись от того, что им выпало выступать сразу после олимпийских чемпионов, двукратных чемпионов мира канадцев Тессы Вертью и Скотта Мойра. За технику Назарова и Никитин получили от судей 34,09 баллов, за компоненты - 29,77. В целом они набрали 63,86 баллов, превзойдя свой лучший результат за короткий танец.