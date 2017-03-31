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Украинский дуэт вышел в финал ЧМ по фигурному катанию

Назарова и Никитин заняли 14-е место после первого дня соревнований

  • 31.03.2017 20:23
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ufsf.com.ua
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Украинский танцевальный дуэт Александра Назарова/Максим Никитин успешно стартовал на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Хельсинки. После выполнения короткого танца фигуристы занимают четырнадцатое место и, таким образом, продолжат борьбу в произвольной программе.

На льду «Хартвалл Арены» украинцы показали практически безошибочное выполнение блюза и свинга, нисколько не смутившись от того, что им выпало выступать сразу после олимпийских чемпионов, двукратных чемпионов мира канадцев Тессы Вертью и Скотта Мойра. За технику Назарова и Никитин получили от судей 34,09 баллов, за компоненты - 29,77. В целом они набрали 63,86 баллов, превзойдя свой лучший результат за короткий танец.

Источник — Федерация фигурного катания Украины

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