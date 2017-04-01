Ігор Шпільбанд: «В українському танцювальному дуеті є щось особливе»

Український танцювальний дует Олександра Назарова/Максим Нікітін успішно стартував на чемпіонаті світу з фігурного катання,який триває у Гельсінкі. Після виконання короткого танцю фігуристи посідають 14-е місце і,таким чином, продовжать боротьбу у довільній програмі.

На льоду «Хартвалл арени» українці показали практично безпомилкове виконання блюзу та свінгу, ніскільки не знітившись від того, що їм випало виступати відразу після олімпійських чемпіонів,дворазових чемпіонів світу канадців Тесси Вертью та Скотта Мойра. За техніку Назарова та Нікітін отримали від суддів 34,09 балів,за компоненти – 29,77. Загалом вони набрали 63,86 балів, перевершивши свій кращий результат за короткий танець.

«Саша та Максим сьогодні виправдали мої найкращі сподівання», - сказав нашому сайту Ігор Шпільбанд, у якого наразі тренуються у США наші фігуристи. За його словами, у Гельсінкі дует продемонстрував своє найкраще виконання короткої програми.

«Я просив їх показати справжній танець,щоб сподобатися публіці і вони це зробили у своєму стилі – лірично,з ніжністю,що було дуже співзвучно музиці. У цьому дуеті є щось особливе і я радий,що працюю з ним», - заявив тренер.

Самі танцюристи відразу після виступу дали нашому сайту коротке інтерв`ю,зазначивши,що намагалися кататися якнайкраще,оскільки «ціна питання» - відбір на Олімпійські ігри. «Я вважаю, що ми добре впоралися з тренерськими завданнями,не припустилися серйозних помилок і на крок наблизилися до мети – отримання олімпійських ліцензій», - сказав Максим Нікітін.

- Чи важко було виступати відразу після Вертью та Мойра?

Саша. Навпаки, це ще більше надихнуло нас, надало сил і зарядило позитивною енергією.

Максим. Ми й мріяти не могли,що будемо в одній розминці з такими спортсменами. Це було так незвично,адже зазвичай ми спостерігаємо за нашими кумирами після свого виступу. Цього разу ми побачили лише частину їхнього прокату,оскільки треба було готуватися до власного виходу на лід,але вони наче поділилися з нами своєю енергією. Для нас цей дует завжди буде найкращим у світі.

- За рахунок чого вам вдалося покращити свій результат за коротку програму?

Саша. За рахунок важкої роботи. Останній місяць перед чемпіонатом ми проводили винятково на льоду,відпрацьовували програми багато разів. Сьогоднішній прокат – це успіх усієї нашої команди.

- Раніше ви говорили,що у коротких програми ви не можете виразити себе повністю…

Максим. До цього сезону серед коротких танців були такі,що не зовсім підходили нам за своїм стилем. Але теперішня програма нам подобається. Ми її добре відчуваємо і виконуємо,як кажуть, з душею.

З довільною програмою танцюристи виступлять у суботу. Поки що лідирують канадці Тесса Вертью та Скотт Мойр з рекордною сумою 82,43. На другому місці чемпіони світу французи Габріела Пападакіс/Гійом Сізерон – 76,89. Третіми йдуть американці Медісон Хаббл/Зак Донах`ю – 76,53.