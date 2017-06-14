ISU может отнять у Москвы чемпионат Европы по фигурному катанию

В девушки дня каждый день по одной выставлять

Не согласен на счёт зборной!!!! Михаилик в Локо перешол ещё до войны и после того в зборную вызы...

есть категория игроков, которым неохота играть в сборной. Михалик, Будковский и иже с ними, валит...