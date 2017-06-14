ISU может отнять у Москвы чемпионат Европы по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) оставляет за собой право переноса или отмены чемпионата Европы по фигурному катанию, который должен пройти в Москве с 15 по 21 января 2018 года.
Как сообщает пресс-служба ISU, это может произойти на основании анализа данных из доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, который еще не закончен. Такое решение было принято в ходе заседания совета ISU в Амстердаме.
В документе отмечается, что право на проведение ЧЕ-2018 было предоставлено Москве до публикации доклада Макларена и организация оставляет за собой право на отмену или перенос турнира из-за содержащихся в нем данных, а также по серьезным причинам другого характера.
Ранее Москва лишь единожды принимала чемпионат Европы - в 1965 году. Еще два раза турнир проходил в Ленинграде (в 1970-м и 1990 годах). В современной истории Россия ни разу не была хозяйкой первенств континента по фигурному катанию
Напомним, что после публикации доклада Макларена Международный олимпийский комитет рекомендовал профильным международным федерациям по зимним видам спорта отказаться от проведения соревнований на территории РФ на время расследования допинговых скандалов.
Источник — Newsru.com
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