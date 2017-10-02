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Линдси Вонн просит разрешения соревноваться с мужчинами

Американская спортсменка хочет выкладываться по максимуму

  • 02.10.2017 18:47
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Getty Images. Линдси Вонн
© Getty Images. Линдси Вонн

Олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 горнолыжница Линдси Вонн попросила Международную федерацию лыжного спорта (FIS) разрешить ей принять участие в мужских соревнованиях по скоростному спуску на этапе Кубка мира в Лейк-Луизе (США).

«Я хочу испытать себя. Если я могу тренироваться с мужчинами и быть на одном уровне, почему мне нельзя с ними соревноваться? Я выиграла множество гонок среди женщин и намерена перейти на следующий уровень. Хочу быть там, где нужно выкладываться по максимуму», - заявила 32-летняя спортсменка.               

FIS готова рассмотреть этот вопрос на предсезонном заседании в Цюрихе 3 или 4 октября.

Линдси Вонн является самой титулованной американской спортсменкой в истории горнолыжного спорта. Многие специалисты считают ее сильнейшей в истории горнолыжницей в скоростных дисциплинах.

В 2012 году Вонн уже предпринимала попытку заявиться на мужские соревнования, но тогда получила отказ от FIS.

Источник — Insidethegames

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